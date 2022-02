Eriksen flet për momentin e tmerrit: Kujtoj gjithçka, përveç 5 minutave kur “ika nga kjo botë”

I sapo-kthyer në Premier League, këtë herë për të veshur fanellën e Brentford, Christian Eriksen ka dhënë një intervistë për prestigjozen BBC, ku ka rrëfyer momentet e tmerrit gjatë Europianit, me zemrën që iu ndal për 5 minuta.

Danezi do të luajë sërish futboll, tashmë me ndihmën e një defibrilatori, ndërsa në rrëfimin e tij zbulon se mban mend në mënyrë perfekte gjithë sa ka ndodhur në “Parken Stadium”, me përjashtim të 5 minutave “kur iku nga kjo botë”.

“Arrij të kujtoj gjithçka, me përjashtim të atyre 5 minutave, pasi vetëm më vonë më thanë se kishin kaluar 5 minuta. Mbaj mend rivënien anësore, topin që më goditi te gjuri dhe më pas nuk e di çfarë ndodhi. Kur u zgjova, e pashë veten të rrethuar nga njerëz dhe fillova të ndjej goditjet në kraharor, por nuk e kuptoja çfarë po ndodhte. Mendoja nëse kisha dëmtuar këmbën apo shpinën dhe nuk dija a do të lëviz më. Vetëm kur hipa në ambulancë, dëgjova mjekët të thoshin se kisha mbetur 5 minuta pa ndjenja”, zbulon Eriksen në rrëfimin e tij për BBC.

Fantazisti danez ishte nën kontratë me Interin, por në Itali nuk mund të luante me defibrilator në zemër dhe për këtë vendosi të transferohej në Premier League, ku firmosi me skuadrën e Brentfordit.