Është blerja e parë e Guardiolës te City, synon ta rrëmbejë Atletico

Atletico e Madridit është futur në garë për shërbimet e Ilkay Gundoganit. Mesfushori turk i Manchester City-t do të jetë i lirë në verë dhe “Los Colchoneros” janë të parët që shfaqin interes për futbollistin me eksperiencë. 31-vjeçari është figurë e rëndësishme e ekipit të Pep Guardiolës prej disa sezonesh, ndërsa këtë sezon u emërua edhe kapiten i ekipit pas largimit të Fernandinhos.

Atletico po monitoron me kujdes situatën e Gundogan dhe Diego Simeone kërkon që të ndërtojë skuadrën e tij në bazë të cilësisë dhe eksperiencës pas eliminimit të turpshëm nga Champions League, në një grup ku kishin përballë Bayer Leverkusenin, Porton dhe Club Brugge.

Në rast se një transferim i tillë finalizohet me sukses, do të rezultojë i goditur për madrilenët duke qenë se eliminimi nga Championsi i detyron që të mos bëjnë transferime të çmendura në merkato. Sidoqoftë, Atletico e Madridit nuk do të jetë vetëm në negociatat për Gundoganin, pasi interes për 31-vjeçarin kanë shfaqur edhe Bayern e Galatasaray.

Mesfushori turk ishte transferimi i parë i Pep Guardiolës te Man.City, teksa iu bashkua “Qytetarëve” në vitin 2016 për 20 milionë stërlina nga Borussia e Dortmundit. Gundogan ka spikatur me performancat me fanellën e City-t, ndërsa ka realizuar 51 gola në 267 ndeshje. Periudhës së tij të suksesshme në veriperëndim të Anglisë ai i ka shtuar edhe katër tituj të Premier League-s, katër Kupa Lige dhe një FA Cup. City dhe Gundogan nuk e kanë përjashtuar mundësinë e rinovimit, por palët janë ende shumë larg gjetjes së gjuhës së përbashkët.