“Është një fitues i lindur”, Dortmund zyrtarizon kapitenin e ri të skuadrës

Para disa ditëve, Marco Reus njoftoi me anë të një deklarate publike se nuk do të ishte kapiteni i Borussia Dortmund në sezonin e ri. Tashmë, ky status do t’i kalojë Emre Can teksa klubi verdhezi ka bërë të ditur se shiriti i kapitenit do t’i besohet mesfushorit të kombëtares gjermane. Trajneri Edin Terzic u shpreh se 29-vjeçari e meriton shiritin e kapitenit duke qenë se është një fitues i lindur.

“Emre është një fitues i lindur dhe i pëlqen shumë përgjegjësitë, kërkon t’i marrë gjithnjë vetë përsipër ato. Një tjetër plus është edhe fakti që e njeh shumë mirë ambientin këtu te Dortmund. Në çdo bisedë që kam bërë me Emre Can jam bindur gjithnjë e më shumë se ai është zgjedhja e duhur për të marrë këtë rol në skuadër”, u shpreh Terzic.

Sakaq, edhe vetë Emre Can nuk e fshehu lumturinë që nga sezoni i ardhshëm do të zbresë me një tjetër status në stadiumin Signal Iduna Park.

“Jam jashtëzakonisht krenar që do të jem kapiteni i një skuadre kaq të madhe e të rëndësishme. Dua të falenderoj të gjithë personat e përfshirë në këtë zgjedhje, unë dua të mbetem Emre që ka qenë gjithë këto kohë këtu te Dortmundi”, u shpreh mesfushori.

Emra Can mbërriti te Dortmund në janarin e vitit 2020 nga Juventus dhe para disa ditëve rinovoi kontratën me gjermanët deri në vitin 2026. 29-vjeçari e ka veshur në 121 ndeshje fanellën verdhezi duke shënuar edhe 12 gola.