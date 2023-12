Euro 2024 merr formë, SuperSport sjell live shortin e kuqezinjve

Pas emocioneve dhe kënaqësisë që na dhuruan në këtë fushatë eliminatore, të gjithë presim që Shqipëria të na çojë në hare duke në dhuruar gëzime edhe më të mëdha në kamionatin europian.

Sytë e të gjithë pasionuarve të futbollit, dhe jo vetëm, këtë të shtunë do të jenë te shorti i grupeve të fazës finale të Euro 2024 që do të hidhet në Hamburg, një ndër 10 qytetet mikpritëse të kampionatit europian, ku ka siguruar pjesëmarrjen për herë të dytë në historinë e saj edhe Shqipëria jonë.

Goglat në “Elbphilarmonie”, sallën e pallatit të koncerteve në Hamburg do të përcaktojnë edhe kundërshtarët e kuqezinjve në grupin e europianit, me Shqipërinë që pas prezantimit të parë në një event madhor tanimë kërkojnë me Sylvinhon avancimin në fazën e sfidave të knock outit.

Ceremonia që do të nisë në orën 18.00 dhe natyrisht përmban edhe elemente të spektaklit, do të transmetohet drejtpërsëdrejti në SuperSport 1, që do të ofrojë bashkë me një emision profesional, përveç analizave dhe komenteve të para edhe intervista me përshtypjet apo pritshmëritë nga protagonistët kryesorë të kësaj arritjeje madhështore për Shqipërinë.

Për sa i përket procedurave të shortit, me vazot e përcaktuara që më parë në sajë të pikëve të grumbulluara në fushatën kualifikuese, Shqipëria është pozicionuar në vazon e dytë, por prezenca e skuadrave si Holanda apo Kroacia në vazon e tretë, apo dhe Italisë në të katërtën, nuk e përjashton mundësinë shortimin në një grup me gjigantë për kuqezinjtë në Euro 2024.

Lexo edhe:

Gjermania si vend organizator është në vazon e parë por nuk do të shortohet, duke kaluar automatikisht në grupin A, me Presidentin e FSHF, Armand Duka që ka shprehur publikisht preferencën për të qenë në një grup me “panzerat”, çka do të realizohej nëse Shqipëria do të shortohej në grupin A, ndërkohë që 3 skuadrat e fundit që do të sigurojnë pjesëmarrjen në Europian nga play off ndodhen në vazon e katërt.

Formati i Euro 2024, do të jetë i njëjtë me atë të Europianit të shkuar, me 6 grupe me nga 4 skuadra ku në fazën e 1/8 do të avancojnë dy skuadrat e para të çdo grupi, si dhe 4 të tretat më të mira që do të përcaktohen në bazë të pikëve të grumbulluara.

E kotë të bëhen parashikime mbi kundërshtarët e mundshëm, pasi të gjitha opsionet janë të hapura, me Shqipërinë që gjithsesi në këtë europian shkon e ndërgjegjshme për forcën e saj dhe mbi të gjitha me bindjen për të shkuar sa më larg në Europianin e ardhshëm, ku Gjermania do të shndërrohet edhe në një arenë të festimeve kuqezi!