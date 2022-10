Euro U17 për vajza, Kosova “shkatërron” Shqipërinë në “Elbasan Arena”

Ndeshjet e treta të Grupit B në Eliminatoret e Kampionatit Europian U-17 për vajza, që zhvillohen në Shqipëri, u luajtën sot duke përcaktuar edhe renditjen përfundimtare të grupit. Kombëtarja shqiptare U-17 e vajzave, u përball me Kosovën në stadiumin “Elbasan Arena”, duke u mposhtur me rezultatin 6-0! Pas përfundimit të ndeshjeve të grupit, Shqipëria U-17 renditet në vendin e tretë.

Trajneri i përfaqësueses kuqezi, Agustin Kola e filloi ndeshjen me këtë formacion: Mone, Ndoci, Reshiti, Vasa, Bushati, Brahaj, Ago, Methoxha, Ndoj, Nika dhe Hasaj. Ndeshja nisi me vrull me të dyja skuadrat që u përpoqën të merrnin kontrollin e lojës. Në minutën e gjashtë një pasiguri e mbrojtjes kuqezi u shfrytëzua nga Elona Paci, e cila pasi dribloi edhe portieren Mone, shënoi me portën e boshatisur.

Dy minuta më pas Rosela Vasa mori një pasim nga mesfusha dhe pas një depërtimi të bukur goditi portën, por topi kaloi ngjitur me traversën. Kosova gjeti shumë shpejt edhe golin e dytë në minutën e 10-të, Alba Shabani mori një top në hyrje të zonës dhe me një gjuajtje diagonale mposhti portieren, dhe çoi shifrat në 0-2.

Në minutat e fundit të pjesës së parë Kosova shënoi sërish, pas një goditje dënimi me Shabanin, e cila gjuajti me kokë dhe dërgoi topin në rrjetë, ndërkohë që Shqipëria U-17 mori një tjetër ndëshkim, pasi Methoxha u largua nga loja për shkak të kartonit të dytë të verdhe.

Më 10 lojtare, pjesa e dytë u vështirësua për përfaqësuesen kuqezi që pak minuta pas rifillimit të lojës pësoi golin e katërt me autore Rita Fekajn, e cila shënoi me kokë pas një krosimi në zonë. Në minutën e 54-t, sulmuesja e Kosovës, Elona Paci, shënoi me të djathtën pas një inkursioni në majtë, duke fiksuar shifrat në 5-0.

Shqipëria tentoi të reagonte duke krijuar disa raste, por nuk ia doli mbanë të konkretizojë. Në minutën e 75-të Kosova festoi sërish, pasi Ndoci shkaktoi një autogol. Shqipëria kishte një mundësi shumë të mirë për të shënuar në minutën e 84-t me Bora Bushatin, e cila e vetëm me portieren nuk arriti të shënonte, ndërsa në minutat shtesë u ndëshkua me karton të kuq edhe sulmuesja Xhesika Ndoj pas kartonit të dytë të verdhë, duke e lënë skuadrën me 9 lojtare.

Sfida mbyllet me fitoren 6-0 të Kosovës U-17. Në ndeshjen tjetër të grupit të luajtur në stadiumin “Egnatia” të Rrogozhinës, Moldavia u mund nga Maqedonia e Veriut me rezultatin 2-0, falë golave të Diellza Ibraimit dhe Anastasia Ilievskas në minutat e fundit. Të gjitha ndeshjet e këtij grupi u luajtën në Shqipëri, në datat 18, 21 dhe 24 tetor: në stadiumet “Elbasan Arena” dhe “Egnatia Arena” në Rrogozhinë. /fshf.org