Euro U21/ Festojnë Italia dhe Anglia, rrezikon Gjermania (VIDEO)

Italia U21 regjistron fitoren e parë në Euro U21, kualifikohet Anglia U21, ndërkohë që zhgënjejnë gjermanët e vegjël. Të kaltrit fituan 3-2 ndaj moshatarëve nga Zvicra.

Sfidë ku për kombëtaren helvete e nisën si titullarë tre lojtarë me origjinë shqiptare: Kastrioti Imeri, Ardon Jashari dhe Amir Saipi. Italia dominoi fraksionin e parë të ndeshjes. Duke gjetur rrugën e rrjetës me Lorenzo Pirola, Wilfried Gnonto dhe Fabiano Parisi.

Kastriot Imeri scores one of the best goals you will see all week! 🎯

Will Switzerland pull off the comeback? 👀 pic.twitter.com/Kzzibf6com

