Europa League/ Barcelona ndalet nga Galatasaray, Atalanta fiton me përmbysje

Barcelona nuk ka shkuar më shumë se një barazim pa gola në ndeshjen e parë të fazës së 1/8 të Europa league në përballjen me Galatasarayn. Edhe pse të besuarit e Xavit ishin dominues ndaj skuadrës turke, nuk ia dolën që të gjenin rrugën e rrjetës, pavarësisht se luanin në Camp Nou. Në pjesën e dytë De Jong arriti t’i afrohej golit, por ishte pa fat, pasi topi u ndal nga shtylla. Pak minuta më vonë ishte Galatasaray që surprizoi, por anësori sinjalizoi një pozicion të parregullt, duke lënë në fuqi barazimin pa gola, që zhvendos fatin e kualifikimit në Turqi, pas një jave.

Atalanta ka arritur një fitore të rëndësishme për kualifikimin për në raundin tjetër, teksa mundi në shtëpi Bayer Leverkusen me rezultatin 3-2. Gjermanët befasuan në Bergamo, duke shënuar që në të 11-ën, me anë të Charles Aranguiz, megjithatë të besuarit e Gasperinit përmbysën gjithçka në pjesën e parë, Malinovskiy dhe Muriel, të cilët shënuan dy herë në harkun kohor të dy minutave në të 23-ën dhe në minutën e 25-të. Pjesa e dytë nisi sërish me gol për italianët me Muriel që realizoi në minutën e 49’, i cili shënoi dhe golin e dytë personal. Leverkusen nuk u dorëzua dhe arriti që të ngushtonte shifrat pas rreth një ore lojë me Moussa Diaby, që realizoi në minutën e 63.

Crvena Zvezda nuk arriti që të merrte një rezultat pozitiv në takimin e parë në Skoci ndaj Rangers, që u mbyll me rezultatin 3-0. Goli i Tavernier me 11-metërsh në minutën e 11’ dhe realizimi i Morelos në harkun kohor të katër minutave, i bënë gjërat më të thjeshta për vendasit. Të pafat ishin vendasit me Katain që në minutën e 24’ kishte mundësinë për të ngushtuar diferencën, por sulmuesi gaboi nga pika e bardhë e penalltisë. Pjesa e dytë solli dhe golin e tretë për Rangers që shënoi me anë të Balogun në minutën e 51’.

Fitore të rëndësishme arriti dhe Braga ndaj Monacos, e cila triumfoi me rezultatin 2-0. Goli i Abel Ruizi që në minutën e 3’ i dha avantazhin e kësaj sfide portugezëve. Ndeshja vazhdoi me rezultatin 1-0 deri në minutën e 89’, kur Oliveira do t’i dhuronte golin e dytë vendasve dhe në të njëjtën kohë ua bën më të lehtë punën për sfidën e pas një jave vendasve.