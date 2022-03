Europa League/ Barcelona vuan përballë Galatasarayt, Atalanta eliminon Bayer Leverkusenin (video)

Barcelona ka vuajtur për të siguruar fazën çerekfinale të Europa League, përballë Galatasarayt. Ekipi i Xavit e mbylli në barazim pa gola takimin e parë të 1/8-ave, ndërsa mbrëmjen e kësaj të enjteje ia ka dalë të marrë fitoren 1-2, ndonëse me vuajtje. Ishin turqit ata që realizuan të parët duke zhbllokuar rezultatin në minutën e 28-të me Marcao, teksa në minutën e 37’ Pedri barazoi rezultatin dhe Aubameyang e përmbysi në minutën e 50’. Kjo ndeshje u shoqërua edhe me tensione, me Jordi Albën, që u sulmua nga tifozët me sende.

Atalanta nga ana e saj ka mundur të sigurojë raundin tjetër të Europa League që në takimin e parë që u mbyll me rezultatin 2-3, teksa mbrëmjen e sotme ka shtuar numrin e golave të realizuar. Këtë të enjte italianët kanë marrë fitoren e dytë ndaj Bayer Leverkusen, duke realizuar në minutën e 90+1 me Bogas, në takimin që u mbyll me rezultatin 0-1 në BayArena.

Barazimi 1-1 ndaj Monacos i dha Bragës kualifikimin për në raundin tjetër të Europa League, pasi ndeshja e parë për këto dy skuadra u mbyll 0-2. Goli i parë u realizua nga portugezët në minutën e 20’ me Ruiz, teksa në minutën e 90’ Disasi i dha barazimin vendasve, por që nuk mjaftoi.

Rangers ka eliminiuar Crevena Zvezdën nga Europa League, ndonëse mbrëmjen e kësaj të enjteje pësoi disfatë. Takimi i parë mes tyre u mbyll me rezultatin 0-3 për skocezët, ndërsa në ndeshjen e luajtur në stadiumin Rajko Mitic në Beograd ishin vendasit ata që triumfuan me rezultatin 2-1, por shifër që nuk mjaftoi përballë asaj të arrirë nga Rangers.

Pas përfundimit të të gjitha ndeshjeve të raundit të 1/8-ave mbrëmjen e sotme, të premten do të hidhet shorti i çerekfinaleve që do të luhen më 7 dhe 14 prill.