Europa League/ Mbyllen pjesët e para, Roma “stonon” në Bullgari, Kryeziu i shënon Arsenalit

AEK Larnaca – Rennes 1-1

Në Larnaca, Rennes kaloi fillimisht në avantazh fal golit të Theate në minutën e 29-të, ndërsa vendasit gjetën golin e barazimit me Oier në minutën e 33-të.

Fenerbahce – Dyn. Kyiv 1-0

Fraksioni i parë foli për vendasit, pasi dominuan në çdo aspekt, por u mjaftuan me vetëm një gol. Gustavo Henrique në minutën e 35-të.

HJK Helsinki – Real Betis 0-1

Spanjollët kryesojnë falë golit të Willian Jose në minutën e 45+3′.

Ludogorest – Roma 0-0

Malmo – Braga 0-1

Në “Eleda Stadion” skuadra portugeze po dominon ndaj vendasve dhe pas golit të anuluar në minutën e 19-të, Bruno Rodrigues shënoi në minutën e 30-të.

PSV – Bodo/Glimt 0-1

Norvegjezët tregojnë përsëri forcën në Europë. Në “Philips Stadion” vendos goli i Gronbaek në minutën e 44-të.

Union Berlin – Royale Union 0-1

Berlinezët u surprizuan në pjesën e parë përballë Royale Union, me belgët të cilët kryesojnë fal golit të Lynen në minutën e 39-të.

Zurich – Arsenal 1-1

Në “Kybunpark Stadium” pjesa e parë nuk prodhoi fitues, me londinezët të cilët kaluan të parët në avantazh me Marquinhos pas 16-të minutash lojë, ndërsa vendasit gjetën barazimin me Kryeziun në minutën e 44-të me anë të një penalltie.