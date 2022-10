Europa League/ Rihapet sfida Omonia-Manchester United, Panagiotou u dhuron golin e dytë qipriotëve (VIDEO)

Strum Graz-Lazio po përballen për raundin e tretë të fazës së grupeve të Europa League, ndeshje e cila po transmetohet ekskluzivisht në “SuperSport4”. Dy skuadrat janë pjesë e Grupit F, së bashku me Feyenoord dhe Midtjylland, me të katra skuadra që në dy raundet e para kanë marrë nga një fitore dhe nga një humbje.

Strum Graz-Lazio (0-0)

Europa League

Omonia-Manchester United, ndeshje e cila po transmetohet ekskluzivisht në “SuperSport 3” është e vlefshme për raundin e tretë të Europa League. Këto skuadra janë pjesë e Grupit E, me anglezët që deri më tani kanë marrë një fitore dhe një humbje, ndërsa nga ana tjetër skuadra qipriote ka pësuar dy disfata. Këto dy ekipe janë në një grup me Real Sociedad që kryeson me dy fitore dhe Sheriff Tiraspol, që ka marrë vetëm një fitore.

Omonia-Manchester United (2-3)

85’-Gool! Panagiotou rihap sfidën, duke u dhuruar golin e dytë qipriotëve.

Goool! Manchester United thellon diferencën, Rashford realizon golin e tretë për “Djajtë e Kuq”

63’-Goool! Manchester United përmbys gjithçka, pas një super asisti nga Rashford, Martial gjen rrugën drejt rrjetës.

53′-Goool! Barazon Manchester United, Rashford e dërgon topin në rrjetë me një super goditje.

34′-Gool! Omonia merr avantazhin, pas një kundërsulmi Ansarifard e dërgon topin në rrjetë.