Europiani si vitrinë e merkatos, nga Nico Williams te Yamal e Olmo…

Europiani është drejt mbylljes, por çfarë lë në aspektin e merkatos. Si një manifestim madhor është dhe kjo e rëndësishme. Dy më të spikaturit janë Lamine Yamal dhe Nico Williams.

Anësorët e sulmit të Spanjës. 17-vjeçari Yamal ka një kontratë me Barcelonën deri në qershor 2026 dhe një klauzolë largimi fantastiko shkencore, prej 1 milardë eurosh. 2 vjet nga skadenca e kontratës, askush, sado i çmendur nuk do të paguante kurrë një shumë të tillë, ndërkohë që sipas raportimeve të ndryshme Barcelona ka refuzuar një ofertë të Paris Saint Germain prej 250 milionë eurosh.

BARCELONA SYNON WILLIAMS

Situata financiare e Barçës kërkon kujdes, presidenti Juan Laporta ka lënë në hipotekë të drejtat televizive për vitet e ardhshme në këmbim të parave të freskëta, dhe synon të rilancojë politikën e ekspansionit dhe dëshiron të formojë te Barcelona dyshen e krahëve me Nico Williams, i lidhur me Athletic Bilbaon me një klauzolë prej 58 milionë eurosh, shifër e përballueshme për shumë klube të mëdha në Europë.

Javier Tebas, presidenti i La Ligas, deklaroi se Barcelona ka mundësi ta blejë dhe të respektojë parametrat e merkatos në Spanjë.

I DËRGON BOLONJA

Riccardo Calafiori dhe Joshua Zirkzee nga Bolonja te Premier League. Mbrojtësi ishte protagonist në Europian, i vetmi që shpëton në katastrofën e Italisë. Calafiori është shumë pranë Arsenalit, edhe pse akordi mes dy klubeve ende nuk është kompletuar pasi ka një diferencë prej 10 milionë eurosh.

Zirkzee luajti vetëm pak minuta, në fund të ndeshjeve me Turqinë dhe Anglinë. Nuk la asnjë gjurmë, por është duke kaluar te Manchester United. Bolonja numëron milionat, nga Calafiori dhe Zirkzee do të arkëtojë shumë.

DYSHJA E LEIPZIG

Holandezi Xavi Simons dhe spanjolli Dani Olmo kanë luajtur bashkë në sulmin e Lepizignë Gjermani. Në Europian, Simons bashkë me Gakpo ishin lojtarë kyç të Holandës, shumë i bukur goli i tij kundër Anglisë, dhe Dani Olmo me 3 gola dhe dy asiste ka udhëhequr Spanjën drejt finales, duke qenë më vendimtar se Yamal që i vodhi skenën me golin e jashtëzakonshëm ndaj Francës.

Simons ishte te Leipzig në huazim, është nën kontratë me PSG por nuk e entuziazmon trajnerin Luis Enrique. Duket se në orët e fundit për të ka bërë përpara Manchester United me një ofertë të mirë. Zirkzee- Simons, do të ishte një dyshe e mirë tulipanësh. Dani Olmo ka një klauzolë lirimi prej 60 milionësh, por që duhet paguar njëherazi brenda 20 korrikut. “Kush më e do e di se çfarë duhet të bëjë”, – deklaroi Dani Olmo. Në gjurmët e tij është dhe City i Guardiolës që për para nuk e ka problem.

GJEORGJIANËT

Gjeorgjia ishte një nga zbulimet e turneut, duke shkuar në 1/8. Goleadori i saj Georges Mikautadze, me 3 gola në Euro 2024 është shumë pranë Monaco me zyrtarizimin që është çështje orësh. Metz e mori nga Ajaksi për 13 milionë dhe e ka shitur për rreth 25 milionë te klubi i principatës.

Giorgi Kochorashvili, mesfushor luftarak është një tjetër emër interesant, është i Levantes klub që luan në divizionin e dytë spanjoll, me të cilin ka një kontratë deri në 2027. Deri disa ditë më parë dukej në radarët e Lazios, pasi do të përshtatej mirë me lojën e trajnerit Baroni.

TRANSFERIMI I KRYER

Bajerni lajmëroi blerjen e Joao Palhinha, mesfushorit portugez. Për të do t’i paguajë 51 milionë euro Fullhamit në Angli. Kontratë deri në 2028. Palhinha zhvilli një europian të shëkqlyer si shtyllë e mesfushës së Portugalisë. Ka një fizik të fortë dhe te Bajerni do të sigurojë ekilibër.

Ndërkohë ajo që habit është se përse nuk ka merkato për Ivan Shranz, ende në krye të klasifikimit të golashënuesve të Euro 2024 falë 3 golave me Sllovakinë. Luan te Slavia e Pragës në Republikën Ceke, dhe kontrata i skadon në 2026. Është thuajse 31 vjeç dhe besohet se nuk kushton shumë, ndaj është vërtet surprizoese se përse asnjë klub nuk po provon ta marrë.