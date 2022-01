Evertoni zgjedh Frank Lampardin, arrihet marrëveshja edhe për mesfushorin e United

Do të jetë Frank Lampard trajneri i ri i Evertonit, i cili do të marrë detyrën e lënë nga i shkarkuari Rafa Benitez. Ish-futbollisti i Chelsea-t ka arritur marrëveshjen për dy vite e gjysmë me drejtuesit e “Toffees”. Këtë të diel janë përcaktuar të gjitha detajet e kontratës.

Lampardit iu ofrua puna pasi kupola drejtuese e Evertonit kreu një raund të fundit intervistash të premten. Intervistat përfshinin Lampardin, trajnerin portugez Vitor Pereira dhe trajnerin në detyrë Duncan Ferguson. Njoftimi zyrtar për nënshkrimin e Lampard do të vijë këtë të hënë.

Everton, krahas përzgjedhjes së trajnerit, ka punuar edhe për përforcimin e skuadrës me elementë cilësore. “Toffees” kanë arritur marrëveshjen për huazimin e Donny van de Beeek nga Manchester Uninited deri në fund të sezonit.

Lampard, i cili ka qenë pa skuadër që kur u shkarkua si trajner i Chelsea-t një vit më parë, do të debutojë në stolin e Evertonit në ndeshjen e raundit të katërt të FA Cup, në shtëpi, kundër Brentfordit, të shtunën, më pas do të ketë sfidën vendimtare në Premier league, kundër Newcastle.