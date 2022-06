Evra në krah të Ronaldos: Xhelozët flasin kundër tij, edhe Salah dështon në Old Trafford

Sezoni i Manchester United ishte i mbushur me shumë kritika teksa skuadra nuk ia doli të kualifikohej për në Champions League. Një nga lojtarë që nuk i shpëtoi kritikave ishte edhe Cristiano Ronaldo, pavarësisht faktit se portugezi në shumë ndeshje ka rezultuar vendimtar ndërsa gjatë sezonit shënoi plot 18 gola. Së fundmi, në krah të Ronaldos ka dalë ish-mbrojtësi Patrice Evra i cili thekson se personat që flasin kundër luzitanit janë thjesht xhelozë për të.

“A mund ta lëmë në paqe Ronaldon? Ka realizuar 18 gola, më thoni ku do të ishte United pa Ronaldon? Kush flet kundër CR7 mendoj se nuk është në paqe me veten ose ndoshta është xheloz për gjithçka Ronaldo ka arritur. Është absurde, as nuk dua t’i përgjigjem më pyetjeve mbi Ronaldon. Po ju them edhe diçka të fundit; Vendoseni Ronaldon të luajë me Manchester City, Liverpool apo Chelsea.

Ai do të vazhdojë të shënojë gola dhe të luajë mirë, por mendoni tashmë të bëni të kundërtën. Vendoseni një lojtar të Cityt, Chelseat apo Liverpool të luajë me United, përshembull Salah. Ka për të dështuar, ashtu siç do të bënin shumë të tjerë. Kjo është diferenca që Ronaldo ka dhe askush nuk e kupton”, u shpreh Evra.