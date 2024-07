F1 vjen me garën e fundit përpara pushimeve, McLaren mund të rihapë llogaritë e titullit

Start of the race 04 NORRIS Lando (gbr), McLaren F1 Team MCL38, action, 81 PIASTRI Oscar (aus), McLaren F1 Team MCL38, action and 01 VERSTAPPEN Max (nld), Red Bull Racing RB20, action during the Formula 1 Hungarian Grand Prix 2024, 13th round of the 2024 Formula One World Championship from July 19 to 21, 2024 on the Hungaroring, in Mogyorod, Hungary