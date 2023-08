Fagu tregon përvojën holandeze: U japin besim trajnerëve të rinj (video)

Erbim Fagu vijon prej më shumë se një viti karrierën e tij si trajner në Holandë. Pas dëmtimit të rëndë që e detyroi të linte futbollin në moshën 27-vjeçare, Fagu nuk hoqi dorë nga sporti i tij i preferuar dhe nisi eksperiencën e re në menaxhim.

Pas periudhave të suksesshme me Akademinë e Futbollit dhe Football Republic, përvoja e Fagut në trajnim kulmoi me Tiranën, klub në të cilin fitoi titullin kampion në sezonin 2021-22 dhe 36-vjeçari shërbeu si trajner i dytë gjatë gjithë sezonit.

Pasi mbylli aventurën e suksesshme me Tiranën, ish-futbollisti i njohur i kampionatit shqiptar, nisi një rrugëtim ndryshe nga trajnerët e tjerë të futbollit shqiptar, duke ndjekur ëndrrën për t’u bërë një trajner i spikatur në Holandë.

Aktualisht, pjesë e Coerver Coaching Academy, në rolin e kryetrajnerit, Fagu shpjegon ekskluzivisht për SuperSportin se si vijon karriera e tij në ”tokën e trajnerëve”, një vend i cili ka prodhuar shumë teknikë të famshëm gjatë viteve.

‘’Aktualisht, karriera ime vijon në Holanda pranë Coarver Coaching Academy, në rolin e kryetrajnerit, ku detyra ime është të trajnoj lojtarët e rinj si dhe të udhëzoj trajnerët që punojnë në këtë kompani. Siç dihet, Coarver Coaching është një nga metodologjitë më të njohura në botë sa i takon zhvillimit të lojtarëve të rinj, e cila është krijuar nga një ish-trajner holandez dhe prej 40 vitesh është një nga metodologjitë më të suksesshme.”

Futbolli holandez dhe futbolli shqiptar kanë diferenca të shumta në disa aspekte, megjithatë në fushën e trajnimit, ku krahas literaturës që është e njëjtë, Fagu thotë që gatishmëria dhe guximi i holandezëve për t’u dhënë besim trajnerëve më të rinj është aspekti që përbën një ndryshim thelbësor mes futbollit të dy vendeve.

”Ndryshimet e trajnimit në Holandë dhe në Shqipëri janë shumë të vogla, pasi literatura është e njëjtë në çdo vend, por ajo që më ka bërë përshtypje është përfshirja e trajnerëve në moshë të re në çdo klub të Holandës, duke përfshirë dhe klubet e mëdha si Ajaxi dhe Feyenoordi, të cilët iu besojnë shumë trajnerëve të rinj, gjë që nuk shihet shpesh në Shqipëri.”

Ndonëse prej kohësh jeton në Holandë, Fagu nuk i ka lënë pa i ndjekur edhe klubet shqiptare dhe u shpreh se cila prej klubeve shqiptare i la përshtypjen më të mirë në garat europiane.

”E kam ndjekur kampionatin shqiptar, si dhe ndeshjet në Europë. Mund të them që Tirana më ka impresionuar me paraqitjet e saj. Më erdhi keq në turin e dytë u përplas me Besiktasin, pasi investoi me lojtarë cilësorë, por fati i keq që u ndesh me një kundërshtar shumë të fortë. Ndryshe nga Partizani që ka pasur kundërshtarë relativisht të dobët, por performanca nuk ka qenë në nivelin e duhur. Egnatia zhvilloi ndeshje të mira, por nuk pati fatin me vete në serinë e penalltive. Gjithashtu dhe Vllaznia, një skuadër e formuar rishtazi, nuk arriti dot në një kohë të shkurtër që të krijojë një skuadër të fortë për të kaluar turin. Mendoj se sezonin e ardhshëm do të shikojmë një kampionat të fortë dhe shumë të luftuar.”

Një ekskluzivitet i Digitalb/SuperSport dhe një kampionat shumë i njohur për opinionin tonë sportiv, Eredivisie, zë një vend të veçantë në kohën e Fagut, i cili bën një parashikim për edicionin 2023-24, që fillon vetëm pas pak ditësh, duke thënë se Feyenoordi është skuadra më e avantazhuar për të rrëmbyer edhe një herë tjetër kurorën e futbollit holandez.

”Sigurisht dhe këtë vit kampionati holandez do të diskutohet mes treshes së famshme Ajax- Feyenoord- PSV. E shikoj Feyenoordin më të avantazhuar në krahasim me të tjerat pasi ka ruajtur boshtin dhe trajnerin. Edhe PSV nuk ka pasur largime të shumta, përveç Xavi Simons dhe mund të jetë një kundërshtare e rrezikshme. Ndryshe nga Ajax që ka mbartur probleme nga sezoni i kaluar, ka largime lojtarësh, ka afruar futbollistë që ende nuk dihen se çfarë kontributi do të japin, kështu që mendoj se edhe në vitin që vjen Feyenoodi do ia dalë të fitojë kampionatin holandez.”