“Faleminderit, po largohesh si kampion”, Tirana zyrtarizon shitjen e sulmuesit

Taulant Seferi është transferuar në Ukrainë. Siç raportoi SuperSport, Tirana do të përfitojë 500 mijë euro nga shitja e sulmuesit të kombëtares shqiptare te Vorskla Poltava. 25-vjeçari nga Kumanova do të sigurojë rreth 700 mijë euro të ardhura nga kontrata 3-vjeçare me klubin ukrainas.

Seferi ishte një ndër protagonistët kryesorë të titullit të 26-të të Tiranës, klub që e falënderon për kontributin dhe emocionet e dhuruara për popullin bardheblu në një postim në faqen zyrtare të klubit.

“Faleminderit Taulant Seferi. KF Tirana njofton transferimin e lojtarit Taulant Seferi në klubin Ukrainas FC Vorskla Poltava dhe shpreh mirënjohjen për kontributin e lojtarit dhe punën e tij të palodhur.

Faleminderit për emocionet e panumërta sa herë ke tundur rrjetën. Largohesh si kampion nga Tirona kampione. Kjo fanellë do të mbetet gjithmonë shtëpi për ty. Suksese në rrugëtimin tënd të ri. Të lumtur që arritëm të nxirrnim në pah cilësitë e lojtarit të madh që je”, lexohet në postimin e kampionëve të Shqipërisë.

