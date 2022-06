“Faleminderit presidentit Demi dhe tifozëve”, sulmuesi i njohur ndahet me Partizanin

Stenio Junior ka mbyllur zyrtarisht aventurën me Partizanin. Sulmuesi brazilian u bë pjesë e klubit kryeqytetas në janarin e vitit 2021. Në sezonin e fundit regjistroi në total 19 gola dhe 10 asiste, nga të cilët 4 gola dhe 3 asiste i realizoi në Conference League.

31-vjeçari është ndarë me popullin e kuq me anë të një postimi në rrjetet sociale, aty ku shkruan: “Sot përfundon kontrata ime me Partizanin. I jam mirënjohës klubit për 1.5 vitet e kaluara së bashku.

Dua të falënderoj presidentin Gaz Demi për respektin, dua të falënderoj shokët e skuadrës, punëtorët e klubit dhe të gjithë trajnerët për momentet e kaluara së bashku.

Faleminderit edhe tifozëve për mbështetjen, ju uroj fat në objektivat tuaja të së ardhmes. Respekt”, thekson sulmuesi i majtë brazilian, i cili më parë ka luajtur me Shkëndijën e Tetovës, Riga (Letoni), Litex Lovech (Bullgari), Pelister Bitola (Maqedoni e Veriut) dhe Horizonte (Brazil).

SuperSport mëson se Stenio Junior do të vijojë karrierën në Tajlandë. Sulmuesi i majtë ka arritur marrëveshjen me një nga klubet e elitës së futbollit tajlandez dhe së shpejti do të vijë zyrtarizimi.

Gjatë kësaj kohe, për shërbimet e tij pati interes nga Tirana e Laçi në Superiore, dhe Ballkani, Drita e Gjilani në BKT Superligën e Kosovës, por lojtari latin ka zgjedhur të ndërrojë kontinent.

