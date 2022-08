“Faleminderit Tirona ime”, Seferi ka një mesazh emocionues për popullin bardheblu

Taulant Seferi i dha lamtumirën Tiranës pas një viti e gjysmë me fanellën bardheblu, ku u shpall edhe kampion, teksa tani është gati për të nisur një eksperiencë të re, këtë herë në Ukrainë te Vorslka Poltava.

Sulmuesi nga Kumanova ka përshëndetur zyrtarisht klubin dhe tifozët bardheblu nëpërmjet një postimi në Instagram, teksa nuk ka ngurruar ta quajë Tiranën si një shtëpi të dytë, apo një familje për të.

Mesazhi i plotë i Seferit:

“Faleminderit Tirona ime! Ne fare pak kohe u ktheve ne shtepine qe me kishte munguar. Sot me bindje them se do jesh gjithmone familje per mua. Kam perjetuar emocione te forta nga ato qe rralle mund te kalohen ne jete. Me ke dhen doren ateher kur ndoshta pak besuan edhe mirenjohja eshte nje virtyt qe dua ta ruaj. Klube mund te nderrojme shume por te rralla jane fanellat e renda qe len gjurme.

Ketu kalova nga vitet dhe eksperiencat me te bukura me njerez special. Pergjithmone falenderues ndaj Zotit, ketij klubi, familjes time, shokeve te mi te skuadres me te cilet provuam humbjet dhe fitoret, trajnerit Shehi qe besoi tek une, te gjithe stafit Teknik, stafit mbeshtetes, administrates se klubit Tirana, si edhe Presidentit mbeshtetja e te cilit sme ka munguar ne asnje moment.

Nga falenderimet me te vecanta i takojne atyre qe jane lojtari i 12 ne fushe ama te paret edhe te vetmit ne shkallet e stadiumit, tifozerise bardh’ e blu qe duartrokiten per mua dhe brohoriten cdo gol, cdo aksion. Sot nis nje rrugetim te ri, me zemren plote drejt nje kapitulli te ri. Dashuria dhe vleresimi I pamate qe me keni dhene me jep force te eci përpara”, shkroi Seferi në Instagram.