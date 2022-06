Fanellë speciale në sfidën ndaj Anglisë, Gjermania vesh bluzën e kombëtares së femrave

Gjermania luan në stadiumin Allianz Arena ndaj Anglisë në një sfidë të vlefshme për Grupin 3 të Ligës A së Nations League. “Pancerat” në këtë sfidë zbritën në fushë me një dedikim të veçantë për kombëtaren e Gjermanisë së femrave.

Këto të fundit do të marrin pjesë në Europianin që do të nisë në vitin 2022 në muajin korrik ndërsa edhe djemtë do të jenë të gjithë në mbështetje të vajzave dhe në këtë formë zbritën në fushë duke veshur fanellën e kombëtares së femrave. Një gjest special nga kombëtarja e Gjermanisë para një kompeticioni të rëndësishëm si Europiani ndërsa shpresojnë të rezultojnë fatsjellës.