Federer, për rivalin e madh: Nuk do ta harroj kurrë atë që ai bëri për mua

Më pak se një javë pas lamtumirës së tij emocionale nga tenisi, Roger Federer ka dhënë një intervistë për New York Times. Zvicerani bën shaka për situatën e tij aktuale duke thënë: “Kam humbur punën time, por jam shumë i lumtur. Ndihem mirë dhe i kompletuar. Kam humbur ndeshjen time të fundit teke (në Wimbledon 2021) dhe dyshe. Kam humbur zërin duke mbështetur ekipin. Ishte lamtumirë e lumtur, por kurrë nuk e kisha menduar se do të ndodhte kështu.”

Ai gjithashtu vuri në dukje ia kishte komunikuar vendimin e tij Nadalit, paraprakisht, duke thënë se do të luante dyshe dhe Nadal u përgjigj shpejt: “Unë do të bëj gjithçka që është e mundur për të qenë atje me ty”. Kjo tregoi se sa shumë e respektojmë njëri-tjetrin, pavarësisht rivalitetit të ashpër në fushë. Nuk do ta harroj kurrë atë që ai bëri për mua.”

“Mbreti” Federer theksoi se ka qenë e vështirë për të, në fakt, të kontrollonte emocionet. “Të premten, të gjithë, Andi, Novak, Rafa dhe të tjerët panë se karriera e tyre kalonte para syve. Me rritjen e moshës fillon të dish se çfarë vlerëson vërtet në jetë, por edhe në sportin”.

Për imazhin që ndoshta do të bëhet ikona e lamtumirës së tij (Federer e Nadal qajnë së bashku), ai theksoi se “po më kalonte në mendje sa i lumtur isha që e përjetova atë moment. Fokusi ishte mbi këngëtaren dhe gati harrova që po më bënin foto, në atë moment ndjeva një emocion që nuk e shpjegoja dot. Është si të flasësh me fëmijët e t’u thuash “po qaj, por nuk jam i mërzitur, jam i lumtur”. Ishte e vështirë të mos qaje në një moment të tillë.”