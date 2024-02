Femra/ Shqipëria U-17 i nis me humbje kualifikueset e Evropianit

Shqipëria e vajzave U-17 ka zhvilluar sot ndeshjen e parë në raundin e dytë të kualifikueseve të Kampionatit Europian.

Kombëtarja e vajzave U-17 u mund në ndeshjen e parë në stadiumin “Air Albania” nga Irlanda U-17 me rezultatin 1-7.

Trajneri Agustin Kola e nisi me këtë formacion titullar sfidën ndaj Irlandës: Amelia Mone (GK), Klevisa Ndoci, Bora Bushati, Samanta Hysa, Klesta Ago (C), Tiana Gjonaj, Xhesika Ndoj, Leoselda Stalaj, Isabella Kuci, Herta Hasaj dhe Stela Vata.

Pjesa e parë nisi e balancuar, me të dyja skuadrat që u treguan të kujdesshme në prapavijë.

Megjithatë me kalimin e minutave, Irlanda doli përpara me disa sulme të rrezikshme dhe ja doli mbanë të zhbllokonte rezultatin në minutën e 25-të me Hannah O’Brien.

Me këtë rezultat përfundoi pjesa e parë, ndërsa fraksioni i dytë për Kombëtaren e vajzave nisi me një zëvëndësim. Nga loja doli Samanta Hysa dhe u aktivizua Natali Gjergji.

Në anën tjetër Irlanda shënoi menjëherë golin e dytë me Keelin Dodd. Ndërsa në të 70-ën Irlanda realizoi edhe golin e tretë me Katie Lawlee.

Pavarësisht pësimit të golit të tretë, Shqipëria gjeti forcë të reagonte dhe shënoi me Xhesika Ndojin, e cila u tregua e saktë përballë portieres kundërshtare.

Lexo edhe:

Pak më vonë, Irlanda shënoi sërish në të 75-ën me Sorcha Melia, ndërsa Keira Sena realizoi golin e pestë në minutën e 82.

Në fundin e takimit Iralanda shënoi edhe dy gola të tjerë dhe ndeshja përfundoi me rezultatin 7-1.

Shqipëria U-17 ndodhet në grupin B6 ku bëjnë pjesë Irlanda U-17 dhe Izraeli U-17.

Ndeshjet e këtij grupi organizohen nga FSHF dhe takimi i dytë do të luhet të premten më datë 23 shkurt. Irlanda do të përballet me Izraelin në “Air Albania” në orën 11:30.

Ndeshja e fundit në grupit B6 do të zhvillohet më datë 26 shkurt po në stadiumin “Air Albania” ku Shqipëria e vajzave do të përballet me Izraelin.