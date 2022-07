Fenerbahce “shpëton” nga Ozil, turko-gjermani lojtar i lirë

Mesut Ozil zyrtarisht nuk është futbollist i Fenerbahçes. Klubi nga Stambolli ka konfirmuar zgjidhjen e kontratës me fantazistin turk i cili, nga sot, mbetet i lirë.

Ish-lojtari i Arsenalit dhe Real Madridit ishte kthyer në vendin e tij të origjinës në vitin 2021 për të veshur fanellën e Fenerbahçes.

Vetëm pas një viti e gjysmë me fanellën verdheblu, marrëdhënia mes palëve kishte arritur në pikën kur nuk mund të kishte kthim pas, për shkak të marrëdhënieve të parikuperueshme me trajnerin e përkohshëm Ismail Kartal.

As emërimi i Jorge Jesus nuk mundi të ndryshonte marrëdhënien e tendosurtë futbollistit me klubin. Megjithatë, e ardhmja e Ozil do të jetë sërish në Turqi, madje po në qytetin e Stambollit. Lojtari, në fakt, është shumë pranë firmës me Basaksehirin.

Açıklama Kulübümüz ile Mesut Özil arasındaki sözleşmenin, karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmesi konusunda mutabakata varılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunuyor; Mesut Özil’e kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/D9QhDPtWwl — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 13, 2022