“Fenomeni” ngre në piedestal Di Marian: Fizikisht është një “Perëndi”, në stadium shkonin vetëm për atë!

Angel Di Maria mund të konsiderohet pa frikë si goditja më e bujshme e Juventusit në këtë sesion të merkatos. Bardhezinjtë e transferuan argjentinasin me parametër zero nga PSG teksa 34-vjeçari vendosi të mos e rinovonte kontratën me francezët dhe të kërkonte një eksperiencë të re.

Kështu, bardhezinjtë presin shumë nga Di Maria, ndërsa garancia për cilësitë e tij vjen nga Ronaldo, Fenomeni. Ish-futbollisti brazilian thekson se Di Maria është nga ata lojtarë që në fushën e lojës krijojnë pa fund teksa shton se në aspektin fizik, argjentinasi është ende në majë.

“Unë e njoh mirë Di Marian. Në Madrid kishte nga ata njerëz që shkonin në stadium vetëm për të parë atë. Nuk duket aspak si një 34-vjeçar dhe fizikisht është një “Perëndi”. Një nga cilësitë e tij më të veçanta është se në fushë ai arrin të dallojë gjërat që të tjerët nuk i shohin. Në fushë nuk është se vetëm luan si pjesa më e madhe, Di Maria “shpik”, sidomos asiste”, u shpreh Ronaldo për LA Gazzeta Dello Sport.