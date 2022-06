FIFA lumturon trajnerët, miraton vendimin e rëndësishëm për Botërorin

Botërori i Katarit po afron dhe bashkë me të edhe emocionet e një kompeticioni që bëhet më i veçantë për faktin se do të luhet në dimër, një periudhë e pazakontë që do të shkaktojë edhe ndërprerjen e kampionateve.

Për shkak të periudhës kur do të luhet dhe faktit që vetëm 5 ditë para startit futbollistët do të jenë të angazhuar me klubet e tyre, FIFA ka vendosur të miratojë kërkesën e përfaqësueseve për të rritur numrin e lojtarëve të grumbulluar.

Kështu, çdo skuadër do të ketë mundësi të marrë me vete 26 futbollistë në Katar, nga 23 që ka qenë numri i lejuar më parë, ndërsa lista e grumbullimit paraprak do të lejohet të jetë 55 futbollistë, nga 33.

Gjithashtu edhe në Katar 2022 do të aplikohet rregulli i zakonshëm tashmë, i 5 zëvendësimeve për ndeshje.