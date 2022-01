“FIFA The Best”, ja si votuan Edy Reja dhe Etrit Berisha

Për të qenë transparent me opinionin publik, FIFA ka zbuluar të gjitha votat e trajnerëve dhe kapitenëve të përfaqësueseve për Çmimin “FIFA The Best 2021”. Nga Kombëtarja Shqiptare, të drejtën e votës e kanë pasur trajneri Edoardo Reja dhe kapiteni Etrit Berisha. Kështu, trajneri italian i kuqezinjve në votimin për lojtarin më të mirë, çmim të cilin e fitoi Lewandowski, i ka dhënë pikët maksimale (5 pikë) Jorginhos, futbollistit të Chelsea-t dhe përfaqësueses italiane, me 3 pikë Lewandowskin dhe 1 pikë Messin. Ndryshe nga trajneri, kapiteni Berisha i ka dhënë 5 pikë Messit, 3 Lewandowskit dhe 1 pikë Erlign Haalandit.

Eduardo Reja dhe Etrit Berisha kanë konverguar vetëm në faktin që të dy i kanë dhënë nga 3 pikë fituesit Lewandowski.