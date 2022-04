FIFA vendos reduktimin e pauzave për ndeshjet e kombëtareve, UEFA gati për kompromis

FIFA ka vendosur të reduktojë numrin pauzave për shkak të ndeshjeve të përfaqësueseve nga pesë në katër, çka do të thotë se ka rënë poshtë plani radikal, i mbështetur nga Arsen Wenger për vetëm dy pauza të gjata në një vit kalendarik për fushatat eliminatore.

Si pjesë e planit për të rivizatuar kalendarin global, organi qeverisës botëror propozoi dy alternativa vitin e kaluar: të gjitha ndeshjet kualifikuese të zhvillohen çdo tetor ose gjatë dy pushimeve trejavore në tetor dhe mars.

Shumë federata futbolli i kundërshtuan propozimet, pasi ato do të zhvlerësonin ndeshjet ndërkombëtare, duke e bërë më të vështirë shitjen e biletave. FIFA tani është gati të tërhiqet.

Sipas një marrëveshjeje, që ka të ngjarë të ratifikohet përpara Kupës së Botës, këtë vit, numri i pauzave ndërkombëtare do të reduktohet nga pesë në katër: në nëntor, mars dhe qershor, plus një pushim më të gjatë në fillim të vjeshtës (do të luheshin katër ndeshje).

UEFA është e kënaqur me status quo-në e pesë pauzave ndërkombëtare, por është e gatshme të pranojë propozimin e FIFA-s (katër pauza), nga i cili do të përfitojnë konfederatat e tjera, lojtarët e të cilave duhet të përballen me udhëtime më të gjata.