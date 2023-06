FINAL FOUR/ Dumfries paralajmëron Perisic: Në finale shkon Holanda

Liga e Kombeve do të rikthehet të mërkurën me Final Four, fazë ku Holanda, Kroacia, Spanja dhe Italia do të përballen me njëra-tjetrën për të përcaktuar edhe fituesen e edicionit të dytë të kompeticionit.

Kështu të mërkurën në mbrëmje do të vihen përballë njëra-tjetrës Holanda me Kroacinë, të cilat do të duelojnë për një vend në finale, teksa në prag të sfidës ka folur edhe mbrojtësi i djathtë i Interit, Denzel Dumfries.

Ky i fundit ka lënë pas krahëve finalen e humbur në Ligën e Kampionëve me zikaltrit, teksa ka deklaruar se është edhe më i motivuar, pasi përballë do të ketë dy kroatët Perisic e Brozovic, me të cilët ka luajtur te Interi.

“Do të jetë një sfidë shumë interesante dhe kam diskutuar menjëherë pas shortit me Perisic dhe Brozovic. Me Perisicin kam më shumë miqësi dhe me shumë gjasa do të jemi përballë njëri-tjetrit të mërkurën, ndaj jemi ngacmuar gjatë kësaj kohe. Duam të shkojmë në finale dhe besoj që i kemi të gjitha mundësitë, nëse luajmë ashtu siç ne dimë”, deklaroi Dumfries.

Sfida Holandë-Kroaci, ashtu si edhe ndeshjet e tjera të Final Four në Ligën e Kombeve, do të transmetohen live në ekranin e SuperSport.