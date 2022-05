Finalja e “Air Albanias”, Feyenordi, me “spiun” në “Olimpico”

Feyenoordi i Roterdamit ka nisur përgatitjet për finalen e Conference League-s kundër Romës. Ndeshja e kampionatit, e planifikuar për nesër, kundër Twentes, do të jetë vetëm një mundësi për të përshëndetur tifozët në “de Kuip”. Skuadra nga Roterdami do të luajë me rezervat.

Pas ndeshjes së fundit të Eredivisies, Feyenoordi do të niset më 18 maj drejt Portugalisë, për një minikamp treditor në Lagos. Trajneri Slot dëshiron të përgatitet në mënyrën më të mirë për ndeshjen, aq sa në stadiumin “Olimpico”, për të vëzhguar nga afër ndeshjen Roma-Venecia, ishte i pranishëm Dennis van der Ree, analist i klubit holandez, i ngarkuar për mbledhjen e informacioneve për kundërshtarin.

Por jo vetëm kaq, disa anëtarë të stafit të Slot kanë kontaktuar edhe klube të tjera evropiane, si Vitesse dhe Bodo, që janë përballur me Romën në Conference League.