“Finalja” e Conference League, për Partizanin luhet këtë pasdite

Finalja e Conference League për Partizanin luhet këtë të shtunë. Partizani-Kastrioti është një ndër sfidat me më shumë vlerë në javën e 35 të Abissnet Superiores. Kur kampionati pret të njohë vetëm verdiktet e luftës për kompeticionet kontinentale, një fitore lancon të kuqtë drejt Europës.

Në vendin e tretë, me 3 pikë më shumë se ndjekësit e Vllaznisë dhe Kukësit, me një bilanc më pozitiv se verilindorët, mund ta konsiderojnë të sigurt përfundimisht vendin e tretë nëse fitojnë këtë të shtunë dhe Vllaznia humbet me Egnatian.

Me pak fjalë, për skuadrën e Dritan Mehmetit është ndeshja e sezonit, duhet me çdo kusht një fitore. Diçka plotësisht brenda kapaciteteve të një skuadre që po bën shumë mirë dhe numëron 3 fitore në 4 ndeshjet e fundit, seri ku ka humbur vetëm derbin me Tiranën.

Rank Teams Played Points 1 Tirana 34 73 2 Laçi 34 63 3 Partizani 34 52 4 Vllaznia 34 49 5 Kukësi 34 49 6 Teuta 34 46 7 Kastrioti 34 43 8 Egnatia 34 34 9 Skënderbeu 34 25 10 Dinamo 34 25

Kastrioti në krahun tjetër e ka siguruar javën e kaluar matematikisht mbijetesën, duke evituar dhe bezdinë e sfidës së “play out”-it, dhe luan pa presionin e objektivave. Gjithsesi skuadra e Emiliano Çelës ka si karakteristikë dalluese shpirtin luftarak, dhe nëse ai nuk i mungon, mund t’i hapë shumë punë të kuqve.

Me fitimin e dueleve, një mbrojtje të fortë dhe sulmin që ndëshkon Kastrioti është një rival për tu respektuar, edhe pse duket logjike që në një fund kampionati me shumë lodhje trajneri Çela ti japë pak frymëmarrje atyre që kanë shpenzuar më shumë. Gjithsesi për Partizanin të gjitha këto kanë pak rëndësi. Duhet një fitore për të prenotuar një verë europiane.