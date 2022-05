Finalja e fundit e Chiellinit me Juven, më pas do ketë takim me Agnellin

Giorgio Chiellini është gati të sigurojë trofeun e 20-të me fanellën e Juventusit, në finalen e Kupës së Italisë kundër Interit që do luhet këtë të mërkurë në orën 21:00 dhe që do të transmetohet ekskluzivisht në “SuperSport 2”.

Ajo ndeshje do të jetë finalja e fundit me “Zonjën e Vjetër” për mbrojtësin. Sipas raportimeve të medieve italiane, Chiellini ka biseduar tashmë me Allegrin dhe do të jetë pjesë e formacionit që do të përballet në Olimpico me “zikaltërit”.

Pas kësaj sfide lojtari i përfaqësueses italiane do të takohet edhe me Andrea Agnelli-n dhe kështu Chiellini do i japë lamtumirën Juves.