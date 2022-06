Finalja për kreun e grupit, Kosova kërkon triumfin e parë ndaj Greqisë

Kosova do të sfidojë Greqinë për herë të gjashtë në histori. Dardanët nuk kanë fituar asnjë ndeshje ndaj grekëve, rival ndaj të cilit numërojnë 3 barazime dhe 2 humbje në takimet e Nations League dhe eliminatoreve të Botërorit Katar 2022.

Morali te djemtë e Alain Giresse është i lartë pas suksesit 3-2 ndaj Irlandës së Veriut, por tani duhet një triumf në Volos për të tentuar deri në fund vendin e parë në Grupin 2 të Ligës C në Nations League.

Greqia kryeson me 9 pikë, ndërsa Kosova renditet e dyta me 6 pikë. Trajneri francez do të ketë disa mungesa në këtë përballje delikate, duke nisur nga Edon Zhegrova, Benjamin Kololli, Lirim Kastrati, Ibrahim Dresevic dhe Betim Fazliji.

“Jemi këtu me këta lojtarë, e kemi obligim të përfaqësojmë shtetin tonë në mënyrën më të mirë të mundshme me këta lojtarë që kemi në dispozicion”, deklaroi Giresse në prononcimin për mediet përpara transfertës helene.

Optimist u shfaq Milot Rashica, një nga lojtarët më të rëndësishëm të formacionit: “Duhet të shënojmë gola nëse duam të fitojmë ndeshjen. Shpresoj të finalizojmë ndaj një kombëtareje që mbrohet mirë. Do krijojmë shumë raste, shpresoj të shënojmë”.

Ndeshja Greqi-Kosovë do të fillojë në orën 20:45 dhe do të transmetohet në Supersport 3. Dardanët kanë dalë të pamposhtur nga dy sfida e mëparshme në Greqi, transfertë ku kanë arritur dy barazime (0-0 dhe 1-1).