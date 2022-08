Fiorentina i hap krahun Sassuolos, si Italiano e nxjerr jashtë loje Bajramin

Fiorentina ka vendosur në “stand by” tratativat për transferimin e mesfushorit të kombëtares shqiptare, Nedim Bajrami. Drejtuesit po kthjellohen mirë para se të bëjnë një sulm final për ta blerë fantazistin e Empolit.

Arsyeja pse është pezulluar kjo pistë në merkato lidhet me idetë e trajnerit Vincenzo Italiano, i cili preferon që të luajë me modulin 4-3-3. Në këtë sistem Bajrami nuk e gjen vetën plotësisht, pasi do i duhet të luajë si “gjysmë-mesfushor”.

Lojtari i kombëtares shqiptare bën më mirë trekuartistin, që me skemën e Italianos del jashtë loje. Te Fiorentina do të duhet ta ndajnë mendjen shpejt, pasi për shërbimet e Bajramit interesohet edhe klubi i Sassuolos.

Trajneri Dionisi e njeh mirë mesfushorin, pasi për gati një vit e ka pasur nën urdhra kur ka drejtuar skuadrën e Empolit. Bajrami vlerësohet nga klubi italian 10 milionë euro, por deri më tani asnjë klub nuk e ka dorëzuar një ofertë zyrtare për të.