Fiorentina nuk heq dorë nga Bajrami, shifra që Empoli kërkon për shqiptarin

Fiorentina vijon ta ndjekë me shumë vëmendje mesfushorin e kombëtares shqiptare, Nedim Bajramin.

Sipas raportimeve të medieve italiane, nëse nuk nuk ia dalin të afrojnë Giovani Lo Celso, objektivi i dytë në listën e “vjolëve” mbetet mesfushori i Empolit.

Siç theksohet nga mediet italiane, trajneri i Empolit Paolo Zanetti do të donte ta mbante shqiptarin me vete, por me një ofertë prej 10 milionë euro e më shumë marrëveshja mund të realizohet dhe Bajrami mund të bashkohet me Fiorentinën.