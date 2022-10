Firmosi me “nëndetësen e verdhë” pas largimit të Emery, ish-trajneri i Barçës zbarkon në Villarreal

Quique Setien pritet në Villarreal këtë pasdite për të marrë drejtimin e klubit nga Unai Emery.

Mediet spanjolle zbuluan detaje nga kontrata e trajnerit që do të nënshkruajë deri në fund të sezonit.

Prezantimi është planifikuar për nesër, në prag të ndeshjes së Conference League kundër Hapoel Be’er Sheva.

Ish-trajneri i Barcelonës do të marrë drejtimin e Villarreal pas largimit të Unai Emery, me këtë të fundit që do të drejtojë stolin e Aston Villa.