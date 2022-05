Fitore jubilare për Djokovic, serbi futet në “top 5” e historisë së tenisit

Novak Djokovic futet në histori, duke u bërë sportisti i pestë, i cili arrin kuptën e 100 fitoreve, teksa arriti që të mundë Casper Ruud në gjysmëfinalen e ATP Roma, duke arritur finalen e madhe. tenisti serb do të kërkojë që të arrijë titullin e gjashtë, teksa nuk e pati aspak të lehrë dhe në përballjen me Ruud, teksa fitoi 6-4,6-3. “Nole” do të ndeshjet në finale me Stefanos Tsitsipas, teksa nuk do ta ketë një mision aspak të lehtë.

Jimmy Connors është sportisti me më shumë fitore, teksa ka regjistruar 1,274, ndërsa pas tij vijnë Roger Federer me 1.251 fitore, Ivan lendel 1068, Rafael Nadal me 1051, e pas tyre tani ndodhet Numri një i botës aktualisht në ATP, Novak Djokovic. Serbi do të kërkojë që ta përmirësojë akoma dhe më shumë këtë rekod personal, për të zgjatur akoma dhe më shumë librin e tij të artë të sukseseve që ka arritur.