Fitore minimale ndaj Sparta Rotterdam, por Ajax kryeson i palëkundur

Fitorja me rezultatin 2-1 ndaj Sparta Rotterdam i dhuron Ajax-it qetësi në kryesimin e Eredivisie. Ndonëse dominoi dhe diktoi ritmin e kësaj sfide, Ajax siguroi tre pikët me përmbysje, me golin e parë që në këtë përballje u realizua në minutën e 33’ nga De Kamps dhe që u dha avantazhin e fraksionit të parë miqve.

Ndërsa në pjesën e dytë vendasit nuk lanë më hapësira dhe ia dolën të merrnin barazimin në minutën e 49’ me Klaassen.

Vetëm në minutën e 62’ Ajax do të fitonte qetësinë, pasi Tadic realizoi nga pika e bardhë e penalltisë dhe dhuroi fitoren ekipit të tij.

Pas raundit të 29-të, Ajax kryeson elitën e futbollit holandez me 72 pikë, 7 më shumë se PSV e vendit të dytë, por me këta të fundit që kanë një ndeshje më pak, teksa Sparta Rotterdam vijon të qëndrojë në vend të 17 ose të parafundit me vetëm 22 pikë.