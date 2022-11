Fitorja e dytë radhazi, Besa mposht Tërbunin dhe i “ushtron presion” kreut

Besa ia ka dalë të regjistrojë fitoren e dytë radhazi në Kategorinë e Parë. Pasi mposhtën Lushnjen, skuadra kavajase triumfoi me rezultatin 0-1 edhe në transfertë ndaj Tërbunit. Golin vendimtar për verdhezinjtë e realizoi Admir Bali në minutën e 74-të.

Në pjesën e mbetur të takimit, të besuarit e trajnerit Gugash Magani e administruan më së miri avantazhin dhe pas këtij trepikëshi, ngjiten në vendin e pestë me 15 pikë, dy më pak se kryesuesit e Flamurtarit me vlonjatët që kanë për momentin një ndeshje më pak. Nga ana tjetër, Tërbuni mbetet në vendin e shtatë me 12 pikë.