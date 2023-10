Fitorja me Andorrën, Kosovës i nevojitet “gjaku i ri”

Përfaqësuesja e Kosovës në futboll, shënoi fitoren e parë në kualifikimet për Kampionatin Evropian 2024, duke e mposhtur Andoran në udhëtim me rezultat 0-3.

Në mungesë të futbollistëve kryesor si Vedat Muriqi, Amir Rrahmani, Edon Zhegrova dhe disa të tjerë të cilët ishin bartësit e lojës së “Dardanëve”, megjithatë ndaj këtij kundërshtari nuk do të duhej të ishte me ndryshe se një fitore, e cila erdhi shumë vonë.

Në vend se tash të diskutonim për mundësinë reale që Kosova të bëhej gati për pjesëmarrjen e parë dhe historike në një ngjarje të madhe siç është Euro 2024, duhet të gëzohemi me triumfin e parë ndaj ekipit më të dobët të Grupit I.

Ishte përfaqësuesja e Andorrës ajo ndaj së cilës Kosova barazoi në stadiumin “Fadil Vokrri”, dhe që nga ajo përballje nisi seria negative dhe rezultatet katastrofale, duke mos arritur të mposht edhe ekipet tjera si Bjellorusia, Rumania apo edhe Izraeli, duke e lënë anash barazimin e sekondave të fundit ndaj Zvicrës.

Andorra na kushtoi shumë në fillim të këtij viti, dhe ishte i njëjti kundërshtar që na solli fitoren e parë dhe atë me futbollistë të rinj të cilët edhe bënë debutimin në fanellën e Kosovës.

Ndoshta, ishte pjesa më pozitive e përfaqësueses tonë në këto kualifikime, sepse fituam disa lojtarë cilësorë si mbrojtësi Kreshnik Hajrizi, mesfushori Qëndrim Zyba apo edhe sulmuesi Albion Rrahmani, me këtë të fundit që nuk e kishte natën e tij, pasi që pësoi lëndim mjaftë serioz që e detyron atë në ndërhyrje kirurgjike.

Në fitoren e parë, kontribut dha edhe mbrojtësi Dellova, që luajti mjaftë mirë në vijën e fundit me Alitin, ndërsa debutimin e ëndrrave e pati sulmuesi i ri, Altin Zeqiri, që shënoi golin e parë në fanellën e Kosovës, pas asistimit të lojtarit më të mirë të mbrëmjes, Milot Rashica.

Anëtari i Beshiktasit luajti ndeshjen më të mirë të tij në vitit e fundit, pasi përveç asistimit ai i shënoi dy golat e parë për Kosovën, të cilët ndoshta do të duhej të vinin shumë më herët.

Por çfarë mësuam nga ndeshja në Andorrë…se mund të luajmë edhe pa top-sulmuesin Vedat Muriqi, i cili kurrë nuk ka pasur pushim, dhe mungoi vetëm në sajë të kartonit të kuq të marrë në ndeshje ndaj Rumanisë, prandaj është dashur shumë më herët të mendohet për një zëvendësues të tij.

Mësuam se Kosova duhet urgjentisht të luajë me gjak të ri, me lojtarë që kanë pasur pak apo fare minuta në këmbë më herët, pasi në futbollin modern evropian nuk po llogaritet shumë te lojtarët e vjetër, pasi jo gjithmonë përvoja e tyre mund të sjellë rezultatin e pritshëm.

Këtë e dëshmuan djelmoshat e rinj ndaj Andorrës, me këta që u përmendën më lart dhe me Meriton Korenicën, që mund të jetë një aset i rëndësishëm për të ardhmen e Kosovës, kurse Korenica të tjerë duhet të vijnë sa më parë nëse mendohet dhe shpresohet për një Kosovë që mund të jetë pjesë e një turneu kaq të rëndësishëm si Euro 2024 apo pse jo edhe Botërorin e radhës.