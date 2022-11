Flamurtari rikthehet në kryesim, vlonjatët mposhtën në shtëpi Burrelin

Flamurtari nuk gabon në shtëpi dhe pas barazimit me Skënderbeun, rikthehet te fitorja. Vlonjatët që kërkojnë me ngulm rikthimin në elitë, mposhtën me rezultatin 1-0, Burrelin teksa iu falën një goli të realizuar nga ana e Matheus Iacovelli që zhbllokoi sfidën në minutën e 31-të.

Një gol ky që mbeti në fuqi për të gjithë pjesën e mbetur të sfidës duke qenë se kuqezinjtë menaxhuan më së miri avantazhin me Flamurtarin që pas këtij trepikëshi rikthehet në krye të klasifikimit me 21 pikë pas 10 ndeshjeve të para, po aq sa edhe Dinamo.

Nga ana tjetër, Burreli pas dy barazimeve radhazi, rikthehet te humbja dhe mbetet në vendin e dhjetë me 10 pikë të grumbulluara.