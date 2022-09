“Flas shpesh me Ibrën”, Thiago Silva: Dua të luaj deri në moshën 40-vjeçare

Thiago Silva festoi 38-vjetorin e lindjes dy ditë më parë. Mbrojtësi brazilian ka nisur sezonin e tretë me Chelsea dhe ndodhet në formë të shkëlqyer sportive, kjo edhe falë kualitetit dhe eksperiencës së madhe që zotëron.

Objektivi i kapitenit të Brazilit, është të luajë deri në moshën 40-vjeçare, njësoj si Zlatan Ibrahimovic, me të cilin luajti për dy sezone (2010-2012) dhe fitoi Serie A me Milanin, ndërkohë që ishin shokë skuadre edhe te PSG.

“Bisedoj shpesh me Zlatanin, sidomos kohët e fundit duke llogaritur edhe duelet Milan-Chelsea në Champions League. Synimi im është të luaj deri në moshën 40-vjeçare, por nuk e di nëse do të jem ende në nivele të larta në atë moshë.

Gjithçka do të varet nga ky sezon dhe ajo çfarë do të ndodhë në Kupën e Botës. Do të varet edhe nga rinovimi i kontratës, por është e vërtetë që dua të luaj derisa të mbush 40 vjeç”, deklaroi Thiago Silva për faqen zyrtare të klubit.