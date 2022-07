Flet “heroi” i Vllaznisë: Kemi treguar se dimë të luajmë, në Rumani provojmë kualifikimin

Ardit Hoxhaj u bë sërish protagonist për Vllazninë. Sulmuesi vlonjat erdhi nga pankina dhe gjeti golin e barazimit për shkodranët ndaj rumunëve të Universitateas së Craiovës, në sfidën e vlefshme për turin e dytë eliminator të Conference League.

Në përfundim të sfidës sulmuesi kuqeblu u shfaq i kënaqur që skuadra shmangu humbjen dhe optimist se në Rumani mund të provojnë barazimin.

“E nisëm ndeshjen me shumë autoritet, por u ndëshkuam nga një episod i pafat si penalltia. Megjithatë reaguam mirë dhe shmangëm humbjen, ndërsa javën e ardhshme do të luajmë shanset tona në Rumani. Ne kemi treguar se dimë të luajmë futboll ndaj çdo kundërshtari, ndaj shpresoj që me pak fat t’ia dalim”. U shpreh vlonjati.