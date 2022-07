Flet njeriu që riktheu Lukakun te Interi: Pa luftën në Ukrainë, do të ishte e pamundur

Një nga operacionet më të bujshme të merkatos, është padyshim ai i rikthimit të Romelu Lukakut te Interi në huazim, vetëm një vit pasi zikaltrit e shitën për 115 milionë euro te Chelsea.

Sulmuesi belg bëri gjithçka për t’u rikthyer në Milano, pasi nuk u përshtat si duhet në Londër, teksa më shumë detaje ka zbuluar padyshim avokati i Lukakut, Sebastien Ledure, i cili ishte njeriu që u angazhua drejtpërdrejtë në negociatat mes palëve.

Sa i vështirë ishte transferimi?

Shumë e vështirë, pasi shtrohej pyetja, si mund të kthehej në huazim, një futbollist për të cilin një vit më parë u shpenzuan 115 milionë euro. Për më tepër, marrëdhëniet e drejtuesve të Chelsea-t me ata të Interit, u tensionuan jo pak verën e kaluar dhe dyshoj se me pronarët e kaluar, Lukaku do të rikthehej në Milano.

Pra, pa luftën në Ukrainë, Lukaku nuk mund të vishej zikaltër…

Ndoshta do të mund të gjendje një kompromis edhe me Abramovich e drejtuesit e tjerë, por dukej shumë e vështirë, gati-gati e pamundur.

Sa ka ndihmuar kompania e Jay-Z, Rock Nations për këto negociata?

Ka ndihmuar jo pak për të krijuar një klimë më amerikane në qasjen në negociata, pasi pronari i saj kishte miqësi me njeriun që bleu Chelsea-n. Ishin negociata të vështira, pasi duhej ecur hap pas hapi, duke respektuar edhe ndjeshmëritë e palëve të përfshira.

Është e vërtetë që Lukaku ka reduktuar ndjeshëm pagën për t’u bashkuar me Interin?

Është e vërtetë që ka hequr dorë nga diçka, por jo aq sa thuhet në media. Nuk e ka reduktuar as 50% dhe as 30%, dhe mund t’u them se është më i paguari në Serinë A. Për shifrën e huazimit duhet të flisni me klubet, pasi nuk jam i autorizuar ta them unë.