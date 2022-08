Formacionet/ Derbi i zjarrtë i Londrës, Tuchel merr vendimin për Brojën

Chelsea-Tottenham është supersfida e javës së dytë në Premier League. Derbi i Londrës fillon në orën 17:30, sfidë që do transmetohet në SuperSport 2, ndërkohë që Thomas Tuchel ka zgjedhur titullarët.

Trajneri gjerman ka lënë në stol Armando Brojën, i cili shpreson të përfitojë sa më shumë minuta gjatë lojës, njësoj siç ndodhi në takimin e fituar 0-1 me Evertonin.

Gjermani i Chelsea ka zgjedhur Raheem Sterling në majë të sulmit, me anglezin që do të mbështetet nga dyshja Kai Havertz-Mason Mount. Ndërkohë, Marc Cucurella do të luajë për herë të parë nga fillimi.

3-4-2-1 është skema e “Bluve të Londrës”, njësoj si ajo e zgjedhur nga Antonio Conte në krahun tjetër. Tottenham pret gola nga Harry Kane. Kapiteni do të ndihmohet nga Dejan Kulusevski dhe Son Heung-Min.

