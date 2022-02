Formacionet e Vllaznia-Teuta, Brdaric dhe Arapi zgjedhin “luftëtarët” e sfidës

Vllaznia dhe Teuta janë gati për duelin mes tyre (16:45), që do të transmetohet në Supersport 3. Ekipi shkodran tenton rikthimin te fitorja pas humbjes në Laç dhe do të zbresë në fushë me skemën 4-2-3-1.

Asnjë ndryshim nuk ka bërë trajneri Thomas Brdaric krahasuar me sfidën e fundit ndaj Laçit, me treshen Da Silva-Mustedanagic-Latifi në mbështetje të Djurdjevic në majë të sulmit.

Pikë kërkon edhe Teuta, për të harruar disfatën 0-4 ndaj Partizanit. Renato Arapi do të rreshtojë skuadrën me skemën 3-5-2 sot në “Loro Boriçi”, ndryshe nga 4-3-3 që përdori ndaj “Demave”.

Lorenco Vila përkrah Rubin Hebajt në ofensivë, teksa Avdyli, Beqja dhe Aleksi do të formojnë treshen e mesit të fushës. Një fanellë titullari edhe për 20-vjeçarin Artan Jazxhi në prapavijë.

Formacionet zyrtare

Vllaznia-Teuta

Vllaznia (4-2-3-1): Zogovic; Gurishta, Diagne, Bulatovic, Hakaj; Krymi, Jonuzi; Da Silva, Mustedanagic, Latifi; Djurdjevic. Trajner: Thomas Brdaric.

Teuta (3-5-2): Qirko; Jazxhi, Qaqi, Ivanovic; E. Vila, Aleksi, Beqja, Avdyli, Kotobelli; Hebaj, L. Vila. Trajner: Renato Arapi.

Arbitër kryesor: Enea Jorgji, asisten i parë: Denis Rexha, asisten i dytë: Nuri Rrapaj, arbitër i katërt: Olsid Ferataj, VAR: Kridens Meta, AVAR: Emigers Ganxhi.