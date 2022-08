Formacionet zyrtare Everton-Chelsea, Broja e nis nga pankina

Kampionati më i fortë i futbollit, Premier League, ka nisur edicionin e 124-ët dhe sot Chelsea do të zhvilloi takimin e parë të sezonit 2022-2023, atë ndaj Everton, që nis në orën 18:30 dhe do mund ta ndiqni ekskluzivisht në “Super Sport 2”.

Vendasit, që janë edhe klubi me më shumë histori në elitën e futbollit anglez, Everton nis sezonin e 120-ët.

Ndërsa nda ndajnë edhe disa minuta nga nisja e kësaj përballjeje, trajnerët Lampard dhe Tuchel kanë vendosur formacionet me të cilët do të luajnë sot, dhe sulmuesi e kombëtares shqiptare, Armando Broja do e nisë këtë takim nga stoli.

Formacionet zyrtare: