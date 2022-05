Formacionet zyrtare, ja si do përballen sot Kastrioti-Vllaznia

Këtë të enjte do të mbyllet edicioni 2021-2022 i Abissnet Superiore, me të pesta ndeshjet që do të nisin në orën 17:00.

Vllaznia do të përballet me Kastrioti, me të vetmin qëllimin marrjen e tre pikëve nga kjo sfidë, duke shpresuar për një disfatë të Kukësit, që ta sigurojë Europën nga kampionati, për të mos u varur nga finalja e kupës.

Ndërsa krutanët nga ana tjetër vijnë në këtë sfidë pa një objektiv pasi prej javësh e kanë siguruar mbijetesën, ndërsa sa i përket Europës nuk ka asnjë mundësi. Aktualisht trajnerët Çela dhe Josa kanë zgjedhur formacionet me të cilët do të luajnë në stadiumin e Kamzës, në ndeshjen që do transmetohet ekskluzivisht në “Super Sport 4”.

Formacionet zyrtare:

Kastrioti: Vata, Neziri, Dida, Selmani, Rami, Karakaçi, Onanuga, Zetuna, Okebugëu, Greca, Kaina.

Trajner: Emiliano Çela

Vllaznia: Zogovic, Gurishta, Adili, Bulatovic, Hakaj, Heric, Krymi, Jonuzi, Da Silva, Aralica, Latifi.

Trajner: Mirel Josa