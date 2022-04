Formacionet zyrtare/ Kastrioti-Egnatia, ja do zbresin në fushë skuadrat e Çelës dhe Ramadanit

“Luftë” pritet të ketë në stadiumin e Kamzës mes Kastriotit dhe Egnatias, me krutanët që tashmë kanë kthyer sytë nga Europa dhe rrogozhinasit që kërkojnë mbijetesën, për të mos u kthyer sërish në Kategorinë e Parë, pas vetëm një sezoni në elitën e futbollit shqiptar.

Ndeshja e 31-të të Abissnet Superiore mes Kastriotit dhe Egnatias do të nisë në orën 16:45 dhe transmetohet ekskluzivisht në “Supersport 4”. Tashmë trajnerët Emiliano Çela dhe Zekirija Ramadani kanë vendosur për formacionet me të cilët do të luajnë.

Formacionet zyrtare:

Kastrioti: Sali, Neziri, Dida, Selmani, Rami, Karakacci, Onanuga, Zogaj, Hasani, Greca, Kaina.

Trajner: Emiliano Çela

Egnatia: Puja, Ymeralilaj, Krasniqi, Krivanjeva, Allmuca, Agbekpornu, Duranski, Delarge, Imeri, Jackson, Pedro.

Trajner: Zekirija Ramadani

Arbitër kryesor: Enea Jorgji

Asistentë: Emigres Ganxhi, Mariglen Llukman

Arbitër i katërt: Indrit Myrtja

VAR: Kridens Meta

AVAR: Mario Shazivari