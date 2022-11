Formacionet zyrtare Koreja e Jugut-Gana, ja si do nisi sfida

Koreja e Jugut-Gana është ndeshja e dytë që do të zhvillohet këtë të hënë në kuadër të raundit të dytë të fazës së grupeve në Kupën e Botës Katar 2022.

Koreja e Jugut vjen në këtë takim pas barazimit me Uruguain dhe deri më tani ka një pikë dhe renditet në vend të tretë, ndërsa Gana vjen pas humbjes ndaj Portugalisë dhe renditet në vend të fundit të Grupit H me zero pikë.

Ndërkohë trajnerët Bento dhe Addo kanë vendosur edhe formacionet si do e nisin këtë takim.

Formacionet zyrtare: