Formacionet zyrtare/ Një lëvizje te Laçi, Vanoli ndryshon mbrojtjen dhe skemën

Laçi do të tentojë përballë Dinamos rikthimin te fitorja në kampionat, që mungon prej 20 shkurtit, kur bardhezinjtë mposhtën 3-0 Kukësin. “Finale” për ekipin kryeqytetas, që kërkon pikë për të shpresuar në lidhje me objektivin mbijetesë. Sfida do të fillojë prej orës 13:45 dhe do të transmetohet në Supersport 3.

Trajnerët Shpëtim Duro dhe Rodolfo Vanoli kanë zgjedhur titullarët e përballjes së sotme. Kurbinasit rreshtohen me skemën 4-3-3, teksa ekipi ka pësuar një ndryshim krahasuar me formacionin me të cilin luaji përballë Teutës në gjysmëfinale të Kupës së Shqipërisë.

Mentor Mazrekaj ka lënë pas problemet fizike dhe do e nisë nga minuta e parë në krahun e majtë të sulmit. Në krahun tjetër Adeleke, ndërsa në majë konfirmohet Guindo. Mesfusha nuk ndryshon, ndërsa në krahun e djathtë të mbrojtjes do të aktivizohet Velija në vend të Roganovic. 4-3-3 është edhe skema e përzgjedhur nga Vanoli.

Trajneri italian ka bërë ndryshime në mbrojtje krahasuar me humbjen ndaj Kastriotit, repart ku rikthehen titullarë Sofranac, Mija dhe Prodani. Në mesfushë do të debutojë David Fejzulla. 19-vjeçari do të formojë treshen e mesfushës me Demirin dhe Siljanovskin, ndërkohë që braziliani Denisson do të aktivizohet në krah të majtë të sulmit në vend të Haxhiut.

Formacionet zyrtare

LAÇI (4-3-3): Dajsinani; Velija, Ignjatovic, Velkoksi, Ziko; Shehu, Ujka, Deliu; Adeleke, Guindo, Mazrekaj. Trajner: Shpëtim Duro.

DINAMO (4-3-3): Simoni; Prodani, Sofranca, Mija, Bardhi; Siljanovki, Demiri, Fejzulla; Denisson, Reginaldo, Ibraimi. Trajner: Rodolfo Vanoli.

Arbitër: Florian Lata, asistent i parë: Orgest Grabova, asistent i dytë: Rexhino Mersinasi. VAR: Olsion Yzeiraj, AVAR: Elvis Gjoka.