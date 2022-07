Formacionet zyrtare, Shkupi vjen me dy ndryshime përballë Dinamos së Zagrebit

Shkupi siguroi një kualifikim fantastik në raundin e dytë të Champions League, aty ku do të sfidojë Dinamon e Zagrebit, ekipin kampion të Kroacisë.

“Shvercerat” do të zhvillojnë ndeshjen e parë sonte (21:00) në “Maksimir” të Zagrebit, përballjë që do të transmetohet në SuperSport 3.

Formacioni i ekipit shqiptar, që fitoi titullin kampion duke dominuar sezonin e fundit në Maqedoninë e Veriut, është vendosur.

Trajneri Goce Sedloski do e rreshtojë Shkupin me skemën 4-3-3, ku në sulm do të luajë treshja Adetunji, Danfa dhe Ëalid Hamidi. Ky i fundit mungoi në sfidën e kthimit ndaj Lincoln, pasi humbi pasaportën.

Rikthehet në qendër të mbrojtjes edhe Gagi Margvelashvili. Gjeorgjiani u ndëshkua me karton të kuq në duelin e parë ndaj Lincoln, sfidë që Shkupi e fitoi 3-0.

